-Kayaalp babasının yüzünü kara çıkarmadı İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda dünya ve olimpiyat şampiyonu Lopez'i mağlup ederek şampiyon olan Rıza Kayaalp, babasının yüzünü kara çıkarmadığı için çok mutlu. Dünkü şampiyonluğun ardından bugün Eyüp Sultan'a giderek ''Şükür duası'' eden Rıza Kayaalp, güreşe ilk başladığı yıllarda babasının kendisindeki ışığı gördüğünü ifade ederek, ''Babam arkadaşlarıyla sohbet ederken, 'Benim oğlum dünya ve olimpiyat şampiyonu olacak' demiş. Arkadaşları da kendisine gülmüşler. Ben bunu duydum ve kendime çok büyük hedef belirledim. Her başarımda babamın bu anısı aklıma gelir'' dedi. ''Kendi ülkemde, halkımın önünde altın madalya kazandığım için gerçekten çok mutluyum'' ifadesini kullanan Kayaalp, ''Olimpiyat vizesi aldığım için de ayrıca çok sevinçliyim. Çünkü burada finalde en büyük rakibim olan Kübalı Lopez'i yendim. Burada onu yenmek demek, seneye olimpiyatlarda da altın madalya almak demek gibi bir şey. En iyi rakibim Lopez'i yendikten sonra başka bir rakip görmüyorum. Çünkü 4 yıldır kendisi dünya şampiyonu oluyor. Bundan sonra inşallah her sene dünya şampiyonu ben olacağım. Çünkü bütün rakiplerimi biliyorum, çoğunu da yendim'' şeklinde konuştu. 22 yaşındaki dünya şampiyonu, Hamza Yerlika, Şeref Eroğlu, Nazmi Avluca gibi bir çok kez dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu olmayı hedeflediğini kaydederek, ''Tarihe ismimi altın harflerle yazdırmak istiyorum'' dedi. Kayaalp, kendisine bir tane şampiyonluğun yetmeyeceğini de vurgulayarak, ''Her şampiyonadan sonra daha çok çalışıp, seneye daha iyi olmak istiyorum. Daha da başarılı olmak istiyorum. Benden altın madalya beklesin halkımız, onlara madalya sevincini yaşatacağım. Hedeflerim çok büyük'' ifadesini kullandı. -''Allah'a şükrettim''- Şampiyon olduğu anda, son düdük çaldıktan sonra Allah'a şükrettiğini anlatan Kayaalp, ''Son 2 yıl dünya 3.'sü oldum. İki yıldır altın madalya kovalıyordum. Bu, İstanbul'da bana nasip oldu. Kendi seyircim de müthiş bir destek verdi, bu bende doping etkisi yaptı'' ifadesini kullandı. -Somali için ailesine bilet aldı- Yozgat'tan ailesinden 40 kadar kişinin kendisini maçlarda desteklediğini anlatan Kayaalp, bilet ücretlerinin Somali'ye gönderilecek olmasından dolayı ailesi için bilet aldığını söyledi. Kayaalp, madalyayı Türk halkına armağan ettiğini vurgulayarak, ''Bu millete de bu yakışır. Gerçekten de çok büyük milletiz biz. Bu milletin büyük başarılara ihtiyacı var, biz bunu gerçekleştirdik, inşallah buna devam da edeceğiz'' ifadesini kullandı. -Mutluluktan uyuyamadı- Rıza Kayaalp, şampiyon olduktan sonra bütün gece sevinçten uyuyamadığını söyledi. Kendisini kutlamak için arayanlarla konuştuğunu anlatan Kayaalp, şöyle konuştu: ''Herkes 'Bizi ağlattın, duygulandırdın, çok sevindirdin, Allah razı olsun senden' dediler. Ne mutlu ki insanlarımızı sevindirdim. Onlara sevinç yaşattığım için mutluyum, gururluyum. Onlar her şeye layık. Türk milleti için güreşiyorum. 80 milyon insanın bizde emeği var, bu emeklerin hakkını altın madalya alarak veriyoruz.'' Rıza Kayaalp, şu an için evliliği düşünmediğini belirterek, ''Ne kadar geç evlenirsem o kadar iyi olur'' dedi. Milli sporcu, ''Evliliği düşünmüyorum. Çünkü sürekli kamplardayız. Ne kadar geç olursa benim için iyi olur diyorum. Evlilik beni etkilemez ama eşimden uzak kalacağım için erken evlenmek istemiyorum'' diye konuştu. -''Şampiyon olunca kendimi sıfır kilometre araba gibi hissettim''- Rıza Kayaalp, şampiyon olunca kendisini sıfır kilometre bir araba gibi hissettiğini anlattı. Müsabakalar başlamadan bir önceki gece 'Yarın ne yapacağım?' diye düşünüğünü belirten Kayaalp, ''Sonra şampiyon oldum. Büyük bir stres üstümden kalktı. Sıfır kilometre bir araba gibi oldum. Şampiyon olduktan sonra tekrar çalışmak ve mindere çıkıp antrenman yapmayı düşündüm. Dün gece hemen olimpiyatları düşünmeye başladım. Bizim tatilimiz yok, buradan 1 hafta sonra yeniden kampa gireceğiz'' diyerek sözlerini tamamladı. Kayaalp, Eyüp Sultan'a gidişinde, ''Cihan Pehlivanı'' unvanlı ilk dünya şampiyonu Türk güreşçi Karaahmet'in kabrini de ziyaret etti. Karaahmet'in kabrinin başında şükür duası eden Rıza Kayaalp, şampiyona öncesinde yaptığı duaların kabul olduğunu söyledi.