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Spor

Kayaalp: ''Altın madalya hedefimdi'' İSTANBUL (A.A)

14 Eylül 2011 02:09

-Kayaalp: ''Altın madalya hedefimdi'' İSTANBUL (A.A) - 13.09.2011 - Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 120 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, şampiyonaya çok iyi hazırlandığını ve emeğinin karşılığını gördüğünü söyledi. Rıza Kayaalp, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, 2009 ve 2010 dünya şampiyonalarında bronz madalya ile yetindiğini belirterek, ''Çok iyi çalıştım, hedefim ülkemizde yapılacak şampiyonada altın madalya kazanmaktı. Bunu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Kübalı rakibimle 2009 Dünya Şampiyonası'nda karşılaşmıştım. O maçta devreler 1-0, 1-0 bitmişti. O gün onu yeneceğime inandım. Bu şampiyonayla onun saltanatını sonlandırdım. Ona göre daha gencim ve güçlüyüm. Kübalı rakibime de bunu gösterdiğim için mutluyum.'' Rıza Kayaalp, kendisine destek veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve antrenörlerine teşekkür etti. Madalyasını Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker'den alan Rıza Kayaalp, sevincini kendisini izlemek üzere Yozgat'tan gelen ailesiyle paylaştı. Rıza Kayaalp'in annesi Sevgi Kayaalp, sevinç gözyaşları döktü. Sevgi Kayaalp, ''Rıza bana, 'Güreşçi olmak istiyorum' demişti. Rıza'ya 'Oğlum güreşçilik diye bir iş var mı' diye sormuştum. O da 'Futbolculuk gibi bir iş varsa güreşçilik diye de bir iş var anne' diye cevap vermişti. Güreşçi oldu. Şimdi çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız onu çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum.'' Rıza Kayaalp'in ikiz kardeşi Zehra Kayaalp ve babası Kelami Kayaalp, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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