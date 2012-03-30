Kaya kâbusu 25 günde bitti

Rize'nin Gündoğdu beldesinde, yerinden hareket edince yuvarlanıp evlere zarar vermemesi için çelik halatlarla ağaca bağlanan yaklaşık 400 tonluk kaya, tamamen kırıldı.

Gündoğdu Belediye Başkan Yardımcısı Saffet Kopuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların şikayeti üzerine Dağınıksu Mahallesi'ndeki kayanın yerinden kaydığını tespit ettiklerini, yuvarlanma riskine karşı kayayı çelik halatlarla ağaca bağladıklarını belirtti.

Kayayı yumuşatıp kırmak için toz şeklinde özel bir kimyasal kullandıklarını ifade eden Kopuz, ''Fiziki yapısındaki özellikler nedeniyle parçalanması çok zor olan kayadan birkaç gün önce kriko ve kompresör yardımıyla 10 ton, ardından da 100 tonun üzerinde parça koparmıştık. Ancak kayanın tamamen kırılması 25 günü buldu. Kazaya meydan vermeden kayayı kırdığımız için mutluyuz'' dedi.

Beldenin Dağınıksu Mahallesi'ndeki kaya kütlesi bulunduğu yerden birkaç santimetre hareket edince, yuvarlanma endişesiyle tedirgin olan mahalle sakinleri Gündoğdu Belediyesine müracaat etmişti. Belediye ekiplerince yapılan incelemede yuvarlanması halinde önünde bulunan 3 evi yıkabileceği belirlenen kayanın kırılması kararlaştırılmıştı.

Çevre il ve ilçe belediyelerinin imkanlarıyla kayanın kırılamayacağı anlaşılınca İstanbul'dan çelik çivi sipariş edilmiş, yaklaşık 400 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen kaya, tekrar hareket etmemesi için çelik halatlarla yakındaki bir ağaca bağlandıktan sonra kırılmaya başlanmıştı.