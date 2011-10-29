Kaya: Can kurtarma derdindeyim

T24 - Van’da 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından eleştirilerin odağında bulunan Belediye Başkanı Bekir Kaya, “Kimseyle tartışmak istemiyorum. Amacım can kurtarmak, insanların yarasını sarmak” dedi.



7,2 büyüklüğündeki depremin vurduğu Van’ın BDP’li Belediye Başkanı Bekir Kaya, sessizliğini bozdu.



Taraf gazetesine konuşan Bekir Kaya, kimseyle tartışmak istemediğini, amacının can kurtarmak olduğunu söyledi.



Kaya, kısaca şunları söyledi:



Enkazın başında kamera hazır olsun beni çeksinler diye düşünen biri değilim. Enkazın başında eleman bulamadım, güvenlik şeritlerini ben çektim. Evinden dışarı kendini atabilmiş ya da yakını enkaz altında kalmış insanlara bir sorsunlar, o ilk saatlerde bile yanlarında kim vardı.



Buna rağmen eleştirilere hatta suçlamalara yanıt vermemeyi tercih ettim. Yaraları sarabilmek, can kurtarabilmek, sokaklarda kalan binlerce insana akmayan çadır, sıcak çorba verebilmek.... Ben bunun derdindeyim.



Depreme bir arkadaşımın çocuğunun cenazesinde yakalandım. Valiye ulaşmaya çalıştım, ulaşılamıyor.



Arama kurtarma ekipleri geliyor havaalanlarına, muhatap bulamıyorlar. Valilik üzerinden gelen arama kurtarma ekipleri, ben ne yapabilirim ki, haberim bile olmuyor.”





