-Kavurma etler depremzedelere ANKARA (A.A) - 01.11.2011 - Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkanı Osman Yıldırım, bu yıl kurban kesim fiyatının 600 lira olduğunu belirterek, ''Vekaleten kestiğimiz kurbanların kavurma yapacağımız etlerini Van'daki depremzedelere ulaştırmak için planlarımızı yaptık'' dedi. Yıldırım, Kurban Bayramı'nda vekaleten kurban kesimi ve deri toplama için ülke genelinde tüm THK personelinin hazır olduğunu söyledi. Yıldırım, ''Vekaleten kurban kesimi için bu sene yine Et Balık Kurumu ile anlaştık. Anlaşmada amacımız kar değil, vatandaşlarımıza hizmet etmek'' dedi. Kurbanlarını vekaleten THK'ya kestirenlerin paralarının boşa gitmeyeceğini ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: ''Bu yıl vekaleten kurban kesimin fiyatını yurt dışında yaşayanlar için 345 dolar veya 250 Avro olarak belirlendi. THK'nın banka hesaplarına bu paralar yatırıldığı zaman vekaleten kurban kesimi onlar adına yapılacak ve kendilerine bildirilecek. Vatandaşlarımız hem ibadetlerini yerine getirmiş olacak hem de ihtiyaç sahiplerine yardım etmiş olacaklar. Belki fiyat biraz yüksek olabilir, ama bu yıl kestireceğimiz hayvanlar 410 kilogram ve üzerinde olacak, geçen sene 300 kilogramdı. Her kurbanda 7 hisse oluyor. Kilo artınca fiyat da artıyor.'' Kesilen her kurbandan THK'ya 10 lira kaldığını belirten Yıldırım bu rakamın masrafları karşılamadığını, vekaleten kurban kesimini sadece hizmet için yaptıklarını savundu. -Kavurmalar Van'daki depremzedelere- Vekaleten kesilen kurbanların etlerinin kavurma olacağını kaydeden Yıldırım, etlerin bu yıl daha çok Van'daki depremde zarar görenlere gönderileceğini bildirdi. Yıldırım ''Bu yıl vekaleten kestiğimiz kurbanların kavurma yapacağımız etlerini hemen bayram sonrasında Van'daki depremzedelere ulaştırmak için planlarımızı yaptık. Bir hisseden 17 ihtiyaç sahibine kavurma verilecek'' dedi. THK'nın elindeki tüm imkanlarla deprem bölgesinde vatandaşlara hizmet ettiğini dile getiren Yıldırım şunları kaydetti: ''Bayramdan sonra kavurmaları planlı bir şekilde dağıtacağız. Organizasyonsuzluk yaşamak istemiyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz. Giysi ve battaniye de temin ettik. THK'nın elinde büyük imkan var, onu vatandaşın hizmetine sunmak istiyoruz.'' -''Derilerin bir kuruşu bile başka yere gitmez''- Türkiye'de kurbanlıkların derisini toplama yetkisinin sadece THK'da olduğunu hatırlatan Yıldırım, derilerden elde edilen gelirin THK, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Türk Kızılayı, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Diyanet Vakfı arasında paylaşıldığını bildirdi. ''Milli servet'' olan derinin en kısa zamanda toplanarak işleneceği fabrikalara ulaştırılması konusunda THK'nın tecrübesinin bulunduğunu belirten Yıldırım, ''Türkiye'de 464 şubemizle deri toplamak için halkımızın emrindeyiz. Ancak şunu söylemek istiyorum: Vatandaşımız arzu ettiği kişiye veya kuruma derisini bağışlayabilir, onların en doğal hakkıdır bu. Ama içlerinin rahat etmesini istiyorlarsa bize versinler. Biz de bunu iyi yapıyoruz'' diye konuştu.