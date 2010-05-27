Kavur filmleriyle anılıyor

T24 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği 'Türk Sinemasında Yeni Bakışlar - 6' programının sonuncusunda, ölümünü beşinci yılında Türk sinemasının önemli isimlerinden Ömer Kavur anılacak.



31 Mayıs Pazartesi günü saat 18:30’da Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek programda Ömer Kavur sineması ve filmleri konuşulacak.



Oturum başkanlığını Atilla Dorsay’ın yapacağı etkinliğe, Prof. Dr. Feride Çiçekçoğlu, Rıza Kıraç ve Sadık Deveci konuşmacı olarak katılacaklar.



Ayrıca Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde süren Ömer Kavur filmlerinin gösterimi 30 Mayıs'a kadar devam ediyor.





Başyapıtlar



Conservatoire Libre du Cinéma Français'de sinema, Sorbonne Haute École du Journalisme'de gazetecilik okuyan Kavur, bu dönemde çektiği kısa filmlerle ilgi çekti ve çeşitli ödüller kazandı. Fransa yıllarında Alain Robbe-Grillet'ye yönetmen asistanlığı yapan Kavur, Türkiye'ye dönüşünde Boğaziçi Köprüsü ile ilgili bir belgesel çekti.



İlk filmi 'Yatık Emine'yi 1974'te çeken Kavur, ikinci filmi 'Yusuf ile Kenan'ı 5 yıl sonra kotarabildi.



'Ah Güzel İstanbul', 'Körebe', 'Amansız Yol' gibi başarılı filmlerle ustalığını gösteren Kavur, 1985'te Türkiye sinemasının başyapıtlarından 'Anayurt Oteli'ne imza attı.



Daha sonra Orhan Pamuk'un senaryosunu yazdığı 'Gizli Yüz' ile yine büyük övgüler alan Kavur, bu tarihten sonraki filmleri, 'Akrebin Yolculuğu', 'Melekler Evi' ve 'Karşılaşma'da eski başarısını yakalayamadı ama bu filmler de ustanın elinden çıktığı belli olan birçok öğeye sahipti.



Türkiye sinemasının en büyük isimlerinden olan Kavur, lenf kanseri sebebiyle uzun süre tedavi gördü ve 12 Mayıs 2005 tarihinde hayatını kaybetti.





