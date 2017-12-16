Kavşakta yakıtı biten TIR, ulaşımda aksamaya neden oldu

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR’in Bandırma İlçesinde yakıtı biten bir TIR yolda kalınca, 4 ana arterde trafik durdu.

Bandırma İlçesi\'nde Tekel Meydanı, Mehmetçik, İnönü ve Ordu caddelerinin kesiştiği kavşakta İlhan Alaca yönetimindeki 10 V 6978 plakalı TIR\'ın yakıtı bitti. Yol ortasında kalan TIR, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Sürücüler, ara sokakları kullanırken, yaklaşık 30 dakika sonra yakıt konan TIR, kavşaktan çekilinice, ulaşım yeniden normale döndü.

TIR\'ın kent merkezine giriş izni bulunmadığı tespit edilerek cezai işlem uygılandı. TIR şoförü Alaca, kent merkezine yanlışlıkla girdiğini, yakıtının bitince farkına vardığını söyledi.

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