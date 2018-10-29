Kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçaklandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru Y.T., bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı.

Olay saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, cadde üzerinde bulunan pastane sahibi ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga büyüdü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibinde yer alan polis memuru Y.T., kavgayı ayırmak isterken bacağından bıçaklandı. Bacağından yaralanan polis memuruna ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru Y.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kavgaya karışanlar gözaltına alındı

Olay sırasında darp sonucu yaralanan ismi bilinmeyen bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı.





