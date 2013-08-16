Kavgaya karışan AKP İlçe Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Karabük'ün Yenice İlçesi'nde gençler arasında çıkan kavgada 18 işyeri ile 2 otomobilin camları kırılırken, Ak Parti Yenice İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aytaç Derecik ile 1 kişi tutuklandı

DHA'nın haberine göre, geçen Pazar günü akşam saatlerinde Yenice İncedere Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup genç arasında kavga çıktı. 18 işyeri ile park halindeki 2 otomobilin camları kırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Caddeki işyerlerinin güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyen polis, 18 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen bu kişilerden AKP Yenice İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aytaç Derecik ile bir güvenlik şirketinde çalışan Orçun Akça, 'mala zarar verme' suçundan tutuklandı. Derecik ile Akça, Karabük Cezaevi'ne konuldular.