-Kavgaya karışan 24 öğrenci serbest İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - İstanbul Üniversitesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasındaki kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 24 öğrenci, savcılıktan serbest bırakıldı. Üniversitenin Beyazıt'taki yerleşkesinde, iki ayrı öğrenci grubu arasında dün meydana gelen kavganın ardından polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 24 öğrenci, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adem Meral tarafından sorgulanan 24 öğrenci serbest bırakıldı. Bu arada, gözaltına alınan arkadaşlarına destek vermek amacıyla adliye önünde toplanan öğrenciler, çeşitli sloganlar attı. Serbest kalan öğrencileri alkışlarla karşılayan gruptakiler, daha sonra toplu halde adliye önünden ayrılırken, çevik kuvvet ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.