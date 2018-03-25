Kavgalı oldukları iddia edilmişti; Cumhurbaşkanı, Trabzon'da bir yanına Süleyman Soylu'yu, diğer yanına Berat Albayrak'ı aldı

Trabzon’da partisinin il kongresi öncesinde, salon dışında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yanında, birbirleriyle kavgalı oldukları iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yer aldı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Bakan Albayrak ile memleketi Trabzon’da şubat ayında yaptığı konuşmada ‘hellalik’ istemesinin ardından istifa edeceğine dair iddialar ortaya atılan Soylu arasında gerilim yaşandığı, bir süredir farklı isimler tarafından dile getiriliyordu.

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Özellikle Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan’ın sıklıkla köşesinde kaleme aldığı iddialar arasında, Albayrak’ın bir yurt gezisinde Soylu’ya dönerek, “Bundan sonra benimle aynı fotoğraf karesine girme” dediği ve Soylu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarına tepki göstermesinin ardından Albayrak’la gerilim yaşadıkları yer almıştı.

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