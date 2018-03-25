T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kavgalı oldukları iddia edilmişti; Cumhurbaşkanı, Trabzon'da bir yanına Süleyman Soylu'yu, diğer yanına Berat Albayrak'ı aldı

Albayrak'ın Soylu'ya, "Benimle aynı fotoğraf karesine girme" dediği iddia edilmişti

25 Mart 2018 23:14

T24

Trabzon’da partisinin il kongresi öncesinde, salon dışında vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iki yanında, birbirleriyle kavgalı oldukları iddia edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yer aldı.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı olan Bakan Albayrak ile memleketi Trabzon’da şubat ayında yaptığı konuşmada ‘hellalik’ istemesinin ardından istifa edeceğine dair iddialar ortaya atılan Soylu arasında gerilim yaşandığı, bir süredir farklı isimler tarafından dile getiriliyordu.

TIKLAYIN - "Berat Albayrak, 'Artık benimle aynı fotoğraf karesine girme' demiş; Süleyman Soylu koltuğundan olabilir"

Özellikle Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan’ın sıklıkla köşesinde kaleme aldığı iddialar arasında, Albayrak’ın bir yurt gezisinde Soylu’ya dönerek, “Bundan sonra benimle aynı fotoğraf karesine girme” dediği ve Soylu’nun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Afrin operasyonuyla ilgili açıklamalarına tepki göstermesinin ardından Albayrak’la gerilim yaşadıkları yer almıştı. 

TIKLAYIN - "Aile Bakanı'nın şikâyeti sonrası Berat Albayrak, Süleyman Soylu'yu aradı; başladı saydırmaya"

TIKLAYIN - "Berat Albayrak - Süleyman Soylu kavgasından Bilal Erdoğan kârlı çıktı"

ETİKETLER

recep tayyip erdoğantrabzonberat albayraksüleyman soylu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24