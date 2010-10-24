‘Kavgadan sonra denize uçtular!’

T24 - Kavga ettikleri öne sürülen eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Halit Ayangil ile arkadaşı Şehmuz Satır’ın içinde olduğu cip Dolmabahçe’de aniden denize uçtu.



Halit Ayangil (51) ve arkadaşı Şehmuz Satır (60) bir eğlence yerinde birlikte alkol aldı. Gece yarısına doğru iki arkadaş, Halit Ayangil yönetimindeki ciple Dolmabahçe Sarayı’nın yanındaki çay bahçesine geldi. Yavaşlayan araç, aniden hızlandı ve çevredekilerin şaşkın bakışları arasında denize uçtu. İki arkadaşın yardımına çay bahçesinin çalışanları koştu.

Suya atlayan garsonlar, kapıları kilitli olan aracın açık camından Ayangil’i kurtardı. Garsonlar, suya gömülen araçtaki Satır’ı kurtarmak içinse adeta zamanla yarıştı. Demir bir çubukla camı kıran garsonlar, yaklaşık 20 dakika sonra Satır’ı araçtan çıkardı. Ayangil ve Satır, Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Satır, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ayangil’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.





‘Kasıt olduğunu sanmıyorum’

Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı’nın hastanede yaptığı kontrolden sonra 7 çocuk babası Şatır’ın cenazesi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.



Satır’ın eşi Sema Şatır, “Eşim uzun yıllardır arkadaşı olan Halit Ayangil ile buluşmak üzere evden çıktı. Halit Ayangil eskiden benim de patronumdu. Eşim gümrükte kullanılan değerli kâğıt ve kırtasiyeleri satan Aysima isimli şirketin sahibidir. Olayda bir kasıt olduğunu sanmıyorum” dedi. Olay sırasında Şatır’ın yanında yüklü miktarda para bulunduğu ve kayıp olduğu iddia edildi. Sema Şatır ise, “Paradan haberim yok” diye konuştu. Şatır’ın kardeşi Osman Şatır ise “Ağabeyimin yanında her zaman 20-30 bin lira para olurdu” dedi.

Eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Halit Ayangil, eski eşi tarafından yolsuzlukla suçlanmıştı. İddiaları reddeden Ayangil’in, “2. İSKİ skandalı” olarak anılan yolsuzluğun önemli ismi eski belediye başkanı Gülay Aslıtürk ile yakın olduğu ileri sürülmüştü.



Yanıt bekleyen sorular

- Ayangil ve Satır, olaydan önce bir restoranda birlikte yemek yedi. Alkol aldıkları belirtilen iki arkadaş, gerçekten kazaya mı kurban gitti, yoksa aralarında husumet mi vardı?

- Görgü tanıklarının ifadesine göre; Dolmabahçe’ye geldiklerinde kendilerine yol gösteren otoparkçıya kızdılar. Çay bahçesinde oturdukları sırada da kavga ettiler. Ancak Satır’ın eşi, “Ayangil eskiden benim de patronumdu. Olayda bir kasıt olduğunu sanmıyorum” dedi. İki arkadaş gerçekten tartışmışsa aralarında Sema Şatır’ın bilmediği bir sorun mu vardı?

- Görgü tanıkları, ikilinin çay bahçesinden kalkmalarının ardından aracın bir anda ani bir şekilde denize uçtuğunu söyledi. Alkollü olan Ayangil, fren yerine gaza mı bastı?

- Şatır’ın yanında yüklü miktarda para bulunduğu ve bu paranın kayıp olduğu iddia edildi. Sema Şatır, “Paradan haberim yok” derken, kardeşi Osman Şatır, “Ağbeyimin yanında her zaman 20-30 bin lira para olurdu” dedi. Şatır’ın yanında para var mıydı? Varsa nerede?