Kavgacıya 100 fidan cezası

Konya'nın Karapınar ilçesinde kavgaya karıştığı gerekçesiyle yargılanan kişiye, 100 fidan dikme ve bakımlarını yapma cezası verildi.



Edinilen bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi'nde oturan Mustafa Karagöz (30), kavga ettiği arkadaşının şikayetçi olması üzerine Karapınar Asliye Ceza Mahkemesinde yargılandı.



Davaya bakan Hakim Fikri Karakaya, Karagöz'e erozyon bölgesi olan Karapınar'da 100 fidan dikme ve bakımlarını yapma cezası verdi.



Karara önce şaşıran sonra da sevinen Mustafa Karagöz, ilçe sınırları içerisinde bir alana dikeceği fidanları yetiştireceğini kaydetti.

Karagöz, "Karapınar'ın yeşile ihtiyacı var. Benim gibi basit suç işleyenlere bu tip cezalar çok iyi. Erozyonla mücadelede zorunlu da olsa yer alıyoruz" dedi.



Hakim Fikri Karakaya ise "2 yıla kadar hapis cezalarını gerektiren suçlarda böyle kararlar verebiliyoruz. Burası Türkiye'nin en az yağış alan bölgesi. Topraklar verimsiz ve çorak. En azından erozyon ve çevre sorunlarına karşı bu şekilde katkıda bulunalım istedik" dedi.



Hakim Karakaya, Karagöz'ün erozyon bölgesine dikeceği fidanların ilgili kurumlar tarafından kendisine verileceğini kaydetti.

