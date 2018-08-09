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Kavga ihbarına giden polislere pompalı tüfekle ateş açtılar

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, kavgaya müdahaleye giden polis ekibine motosikletli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı

09 Ağustos 2018 18:00

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, kavgaya müdahaleye giden polis ekibine motosikletli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, 2 kişi kovalama sonucu yakalandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi\'nde meydana geldi. Kavga ihbarı üzerine mahalleye sevk edilen polis ekibine, bir motosikletten pampalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, isabet alan polis aracı hasar gördü. Bölgeye sevk edilen polisler, plakası açıklanmayan motosikleti kovalama sonucu durdurup üzerindeki M.K. ve N.Ö.\'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin üst aramasında pompalı tüfeğin yanı sıra; 3 dolu fişek ve bıçak ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Gaziantep Valiliği, herhangi yaralı veya can kaybı olmadığı belirtilen olayla ilgili adli soruşturmanın sürdürüldüğünü açıkladı.

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