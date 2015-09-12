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Dünya

Kavga ettiği karısının burnunu ısırarak kopardı, yuttu!

Kadına kopan parçanın akibetini soran polisler, 'Eşim yuttu' cevabıyla karşılaştı

12 Eylül 2015 22:33

Çin'de karısıyla kavga eden bir adam, eşinin burnunu ısırarak koparttı. Çinli adam, kopan parçayı da yuttu.

Bild gazetesinin South China Morning Post’a dayandırdığı haberde, gece vardiyasından çıkışta evdeki karısına telefonla ulaşmak isteyen bir kişi, telefona çıkmayan karısıyla kavga etti. Kavgada hızını alamayan adam, karısının burnunu ısırarak koparttı.

Yaralı halde hastaneye giden kadının vücudundaki morlukların yanı sıra, burnunun olmadığını fark eden sağlık görevlileri, polis eşliğinde kadının evinde arama yapsalar da, kopartılan burun parçasını bulamadı. Kadına kopan parçanın akibetini soran polisler, “Eşim yuttu” cevabıyla karşılaştı. Olayı araştıran polisin kavga sonrasında ortadan kaybolan kızgın kocayı aradığı belirtildi.

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