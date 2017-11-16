Kavga eden 17 yaşındaki 2 genç yaralandı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, 17 yaşındaki T.A. tartıştığı aynı yaştaki arkadaşı B.K.\'yı çakı ile sırtından bıçakladı. B.K. ve aldığı darbelerle yaralanan T.A. tedavi altına alındı.

Olay, dün gece 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. T.A. ile B.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavganın büyümesi üzerine T.A. üzerinde bulunan çakıyı çıkartarak B.K.\'nın sırtına 3 kez sapladı. Kavga eden gençleri görenler 112 Acil ve polise haber verdi. Sevk edilen sağlık ekibi yaralanan B.K.\'ya ilk müdahalede bulundu. Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan B.K. buradan Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada aldığı darbelerle yaralanan T.A. ise, Karamürsel Devlet Hastanesi\'nde yapılan müdahale sonrası Seka Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.



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