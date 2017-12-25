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Kavanoz ve sigara paketlerinden esrar bulundu

Aziz GÜVENER/KOCAALI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 952 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

25 Aralık 2017 14:41

Aziz GÜVENER/KOCAALI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 952 gram esrar ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Kocaali ilçesi Hızar Mahallesi\'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. H.T. ve İ.A.\'nın evlerinde yapılan aramada 7 kavanoz ve 4 sigara paketi içerisinde toplam 952 gram esrar ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. ve İ.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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