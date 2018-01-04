Kavala: Olağanüstü hâlin yargı üzerindeki etkisi, tutuklama kararlarına da yansıyor

17-25 Aralık ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında ekim ayında gözaltına alan ve ardından ''Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'’ suçlarından tutuklanan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, olağanüstü hal sürecinin yargıdaki iklimi etkilediğini ve tutuklama kararlarının bu etkiyi yansıtıyor olabileceğini söyledi. Kavala, 'olağanüstü hâl dönemlerinde, şüpheliyi elden kaçırmama kaygısının mağduriyet yaratılmaması gerekliliğinden ağır bastığını’ da sözlerine ekledi.

Hayatı boyunca darbelere karşı duran ve Gülen Cemaati’nin devlet içerisindeki yapılanmasına yıllardır dikkat çekmeye çalışan biri olarak, kendisini 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendiren iddiaları yadırgadığını belirten Kavala, hakkındaki suçlamaların yersiz olduğunun erken bir vakitte anlaşılacağına inandığını ifade ederek, "Her şeye rağmen, yeni yılın demokrasi ve özgürlükler açısından daha iyi bir yıl olacağına dair inancım tam” dedi.

1 Kasım’dan bu yana tutuklu olan Kavala’nın avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama şöyle:

"Tutuklanma gerekçesinde yer alan Gezi olaylarının organizatörü olduğum suçlaması, finansman sağladığım iddiasını da içeriyor. Hatırlanacağı gibi Gezi olaylarından sonra bu olayların dış kaynaklı olduğu ve yurtdışından mali kaynak sağlandığı iddiaları ortaya atılmıştı. 2014 tarihli bir gazete yazısında beni Gezi olaylarıyla ilişkilendiren bir istihbarat notu olduğundan da söz edilmişti. Daha sonra bu konuyla ilgili soruşturmayı yürüten kişi, 2015 yılında tutuklandı ve halen tutuklu olarak yargılanıyor. Sonuç olarak, bugüne kadar bu mesnetsiz iddialarla ilgili herhangi bir bulgu ortaya çıkmadı, bu konuyla ilgili olarak tek tutuklanan ben oldum.

"Darbe teşebbüse girişen çevrelerle ilişkilendirilmem son derece rencide edici"

Tutuklanma gerekçesinde beni Gülen cemaati ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilişkilendiren iddiaları daha da çok yadırgadım.

Hayatı boyunca darbelere karşı olmuş ve yıllardan beri Gülen cemaatinin devlet içerisindeki yapılanmasının olumsuzlukları konusunda kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışmış biri olduğum ortadayken, böyle bir suç iddiasının üzerime atılmasını büyük bir hayretle karşılıyorum.

Her halükarda, 12 Eylül’ü yaşamış ve o günlerin korkunç hatırasını unutmamış biri olarak, böyle bir teşebbüse girişen çevrelerle ilişkilendirilmem benim için son derece rencide edici. Bu konudaki haberlerle ilgili yasal yollara başvurduğumu belirtmek isterim.

"En yakın zamanda görüşmek ümidiyle..."

Bu suçlamaların yersiz olduğunun erken bir vakitte anlaşılacağına inanıyorum. Ancak olağanüstü hâl sürecinin yargıdaki iklimi de etkilediğini ve tutuklama kararlarının bu etkiyi yansıtıyor olabileceğini düşünüyorum. Olağanüstü hâl dönemlerinde, şüpheliyi elden kaçırmama kaygısı mağduriyet yaratmama gereğinden ağır basıyor. Haksız yere tutuklananların bir an önce tahliye edilmesi beklenirken, son günlerdeki tek tip kıyafet yönetmeliği hazırlıkları gibi, masumiyet karinesini ihlal eden girişimlerin insanlar üzerindeki psikolojik etkisi dikkate alınmıyor.

Her şeye rağmen, yeni yılın demokrasi ve özgürlükler açısından daha iyi bir yıl olacağına dair inancım tam.

Gözaltına alınmamdan beri gerek açıklamalarıyla gerek mesajlarıyla destek olan herkese selamlarımı iletiyor ve sağlığımın yerinde oluğunu söylemek istiyorum. En yakın zamanda görüşmek ümidiyle."