Kavaklıdere'de 41 kişi MHP'ye katıldı

Yaşar ANTER/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA\'nın Kavaklıdere ilçesinde, aralarında eski AK Parti ve CHP\'lilerin de olduğu 41 kişi, MHP\'ye katıldı.

MHP Kavaklıdere İlçe Başkanlığı\'nda düzenlenen törende yeni üyelere rozetleri takıldı. Törene, MHP MYK Üyesi ve Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Muğla İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum İlçe Başkanı Cengizhan Sancar ve çok sayıda partili katıldı. Törende konuşan Milletvekili Mehmet Erdoğan, milli çıkarları savunacaklarını belirterek, \"Kim ne derse desin, kim hangi algıyı oluşturmaya çalışırsa çalışsın MHP kadrolarıyla, başbuğu Alparslan Türkeş\'in yolunda, Genel Başkan Devlet Bahçeli\'nin liderliğinde ülkesi ve milleti için elinden geleni yapmaya devam edecek. Geçtiğimiz 26 Kasım\'da Ülkü Ocakları Genel Merkezimizin, Başbuğumuz Alparslan Türkeş\'in 100\'üncü doğum yıldönümünde, 140 bin kişi ile Ankara Spor Salonu\'nda yaptığı 3. Türk Gençlik Kurultayı, Türk\'e hasım olanları korkutmuş, dosta güven vermiştir. 140 bin Ülkücü \'Biz bitti demeden Türkiye asla teslim alınamayacaktır\' demiştir\" ifadelerini kullandı.

Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise partilerinin Türkiye\'de olduğu gibi Muğla\'da da yükselişe geçtiğini kaydederek, \"Yıllardır partiye uğramayan, her seçim zamanı MHP\'ye köstek olmayı marifet sayan, 10-15 kişiyle fotoğraf verip abartılı rakamlar kullanarak algı oluşturmaya çalışanlara bugün Kavaklıdereli hemşehrilerimiz cevap veriyor. Köpeksiz köyde değneksiz gezenler olağanüstü bir dönemden geçen ülkemizde MHP\'nin konumunu ve liderimiz Devlet Bahçeli\'nin yaptığı cesur girişimleri anlayamazlar. Belki bir gün anlarlar ama inşallah onlar için çok geç olmaz\" diye konuştu.

Yeni üye 41 kişiye parti rozeti takılmasının ardından MHP MYK Üyesi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan ve partililer, Kavaklıdere Çamlıbel ve Menteşe mahallelerinde de vatandaşlarla buluşup sohbet etti.



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