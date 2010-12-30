Kavaf: Eteğimden aşşağı çekiyorlar

T24 - Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Kavaf, eşinin 10 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü Ayşe Paşalı olayında ihmallerinin olduğu iddiaları için, “Kadın bakanı didik didik etme ve eteğinden aşağı çekme çabaları var” dedi.



Kavaf, dayak atan kocası özür dilediği için korunma talebi mahkeme tarafından geri çevrilen ve daha sonra öldürülen Ayşe Paşalı’yla ilgili şunları söyledi: Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





‘Hâkim kararı sorunlu’



“Olayda hâkimin kararından kaynaklanan bir sorun varken, ‘Kadından sorumlu bakan ne yaptı?’ diye yükleniliyor. Kadın bakanı didik didik etme ve eteğinden aşağı çekme çabaları var. Bizim sorumluluklarımız belli. Sığınmaevi temin edememiş miyiz? Sığınmaevine alınmamış mı? Psikolojik destek isteyenlere vermedik mi? Hizmetiçi eğitimde eksiğimiz mi var? Bu noktalarda üzerimize düşeni yapıyoruz.



50 milyon erkek var ülkede. Hepsinin başına bir polis dikemeyiz. Biz zihniyet değişimi için eğitim veriyoruz. Hâkimi, savcıyı, polisi, öğretmeni, imamı, askeri eğitiyoruz. İnsanların kafasına girip, beyinlerine etiket yapıştıramazsınız. Eksiklerin giderilmesi konusunda çalışıyoruz.





Bize yapılan haksızlık



Ancak içinde kadın ve çocuk geçen her konuda üzerimize gelinmesi haksızlık. Toplumda, kadın ve çocuklar daha çok mağdur ediliyor, insanlar haklı olarak üzülüyor, biliyorum. Ancak topyekün duyarlılık gerekir. Hadi diyelim sokaktaki insanlar bilmiyor, ama işin hukuki yanını bilen basın mensuplarının bizi sorumlu tutan yaklaşımlarını anlamıyorum, çok üzülüyorum.”





