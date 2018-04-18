Kavacık'ta trafik kazası: TEM trafiğe kapandı (1)

Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu
18 Nisan 2018 15:58
Zeki GÜNAL - Ersan SAN - İSTANBUL DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu. Kazada yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ediyor
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