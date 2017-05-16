Kauder Yıldırım'ın eleştirilerini geri çevirdi

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder Başbakan Binali Yıldırım'ın Almanya'daki Türk askerlerine iltica hakkı verilmesiyle ilgili olarak yönelttiği eleştirileri geri çevirdi. Almanya'da iltica başvurularının hukuki bir süreç içinde değerlendirilerek karara bağlandığını belirten Kauder, "Bu hukuk devletine uygun sürece yönelik getirilecek haklı bir eleştiri yok" dedi.

AKP meclis grup toplatısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldırım "Almanya'nın geçtiğimiz hafta, 15 Temmuz darbe girişimine dahli bulunan ve yurt dışına kaçan ya da yurt dışında olan askerlere sığınma izni vermesi, iltica hakkı vermesi, ilişkilerimizin tekrar gerilmesi için önemli bir gelişme olmuştur. Almanya artık bir şeye karar vermek durumundadır: Eğer Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek istiyor ise Türkiye ile tarihten gelen dostluk bağlarını daha da kuvvetlendirmek istiyor ise o zaman yönünü, bölücülere, FETÖ'cülere değil, Türkiye Cumhuriyeti'ne dönmek zorundadır" dedi.

Alman vekillerin İncirlik ziyaretine izin verilmedi

Almanya'nın, üst düzey Türk ordu mensuplarının iltica başvurusunu kabul etmesi Ankara'nın tepkisine yol açmıştı. Bunun yanı sıra Türk hükümetinin İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine izin vermemesi de iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grup Başkanı Volker Kauder Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmelerine izin verilmemesinin 'kabul edilemez' olduğunu söyledi. Federal hükümetin konuyu NATO'da gündeme getireceğini kaydeden Kauder, "Alman askerlerinin konuşlandırılabilmesi için İncirlik'e alternatif başka bir üs aranması doğru" dedi.

Alman Federal Meclisi Savunma Komisyonu Başkanı Wolfgang Hellmich de Bavyera Radyosu'na verdiği demeçte, İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerinin çekilmesi gerektiğini belirtti. Hellmich askerlerin başka bir üste konuşlandırılması için hazırlıkların yapılması gerektiğini söyleyerek, Ürdün'deki üssün alternatif olabileceğini kaydetti. Hellmich önümüzdeki iki hafta içinde alternatif üs konusunda bir karara varılmasını beklediğini söyledi. Hellmich ve beraberindeki vekiller İncirlik Üssü'ndeki Alman askerlerini ziyaret etmeyi planlamış, Türkiye ise bu ziyarete izin vermemişti.

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afp/DW, HT/ÇA