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Kültür-Sanat

Katy Perry'nin yeni albümü çıktı

Son yılların yükselen yıldızlarından Katy Perry'nin yeni albümü 'Teenage Dream' müzikseverlerle buluştu.

07 Eylül 2010 03:00

T24- Pop ikonu Katy Perry'nin merakla beklenen yeni albümü 'Teenage Dream' çıktı. Albümün ilk single'ı 'California Gurls', Mediabase Top 40 Airplay listesine göre bir haftada 13,167 kere çalınmasıyla rekor kırmıştı. 2010 yazının en büyük hit'i olmayı başarmış olan single, Amerika'da radyoların Top 40 rotasyonunda en sık çalınan parça oldu. Snoop Dogg'un da vokallerde eşlik ettiği 'California Gurls' yaz mevsiminin canlılığını dinleyiciye fazlasıyla aktarmıştı.


NTV'nin haberine göre, 2009 sonlarında albümü kaydetmeye başlayan Katy Perry, bu süreçte çok sayıda sanatçı ve yapımcıyla çalıştı: Greg Wells (My Chemical Romance, Deftones, Pink), Guy Sigsworth, Dr. Luke,Max Martin, Ryan Tedder, Rivers Cuomo, Thaddis "Kuk" Harrell, Greg Kurstin, Benny Blanco, Darkchild, Cathy Dennis, Ester Dean, The-Dream ve Christopher "Tricky" Stewart...


2. stüdyo albümü 'One of the Boys'un 2008 yılının en çok satan albümleri listesine girmesi (5 milyonun üzerinde satış rakamı) ve 'I Kissed a Girl' ile 'Hot N Cold' single'larının multi-platinum sertifikası elde etmesiyle dünya müzik piyasasının ilgisini çeken Katy Perry, bu yeni albümüyle de başarısını ve popülaritesini büyük bir hızla arttıracağa benziyor.

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