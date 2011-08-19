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Kültür-Sanat

Katy Perry Michael Jackson'ın rekorunu kırdı

Katy Perry, ‘Last Friday Night’ albümünden 5 şarkıyla ‘Billboard Hot 100’ listesine girmeyi başardı ve daha önce Michael Jackson’a ait olan bu rekoru kırmış oldu.

19 Ağustos 2011 03:00

T24 - Katy Perry, ‘Last Friday Night’ albümünden 5 şarkıyla ‘Billboard Hot 100’ listesine girmeyi başardı ve daha önce Michael Jackson’a ait olan bu rekoru kırmış oldu.
 

Katy Perry, ‘Last Friday Night (T.G.H.F.) isimli albümüyle Michael Jackson’a ait 24 yıllık rekoru kırdı.


Perry, ‘Last Friday Night (T.G.H.F.)’ albümünden 5 şarkıyla ‘Billboard Hot 100’ listesine girmeyi başardı ve böylece daha önce Michael Jackson’ın 1987’de çıkardığı ‘Bad’ adlı albüme ait olan bu rekor kırılmış oldu.


Jackson ‘Bad’ şarkısıyla zirvede toplam 7 hafta kalmıştı.Yaklaşık 16 Haftadır zirvede kalmayı başaran Perry’nin ilk çıkış albümü ‘I Kissed Her’ ise 2008 yılında dinleyicilerle buluşmuştu.


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