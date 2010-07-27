Katy Perry bulutların üstünde çırılçıplak

T24

"Bir kızı öptüm ve hoşuma gitti." nakaratına sahip 'I kissed a girl' adlı şarkısı ve ilginç klibiyle 2008 yılının en iyi çıkışlarından birini yapan Katy Perry, bugünlerde ikinci albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.Şarkıcının 'Ergen rüyası' anlamına gelen 'Teenage Dream' adlı albümünün kapağında 'California Gurls' şarkısının klibindeki gibi pamuk helvadan bulutlar üzerine uzanmış olarak poz verdiği resim Will Cotton imzası taşıyor.Yeni albüm çıkmadan önce Perry'nin kendi sitesine koyduğu ve şu an oradan dinlenilebilen 'California Gurls' aynı zamanda bu albümün çıkış şarkısı olacak.