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Katy Perry bulutların üstünde çırılçıplak

Katy Perry yakın zamanda çıkacak yeni albümünün kapağında kendini resmeden nü bir tablo kullanacak.

27 Temmuz 2010 03:00

T24 - Pop müziğin yeni nesil yıldızlarından Katy Perry yakın zamanda çıkacak yeni albümünün kapağında kendini resmeden nü bir tablo kullanacak.



"Bir kızı öptüm ve hoşuma gitti." nakaratına sahip 'I kissed a girl' adlı şarkısı ve ilginç klibiyle 2008 yılının en iyi çıkışlarından birini yapan Katy Perry, bugünlerde ikinci albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.

Şarkıcının 'Ergen rüyası' anlamına gelen 'Teenage Dream' adlı albümünün kapağında 'California Gurls' şarkısının klibindeki gibi pamuk helvadan bulutlar üzerine uzanmış olarak poz verdiği resim Will Cotton imzası taşıyor.

Yeni albüm çıkmadan önce Perry'nin kendi sitesine koyduğu ve şu an oradan dinlenilebilen 'California Gurls' aynı zamanda bu albümün çıkış şarkısı olacak.


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