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Politika

Katsayının kalkması hayırlı oldu BURSA (A.A)

04 Aralık 2011 16:10

-Katsayının kalkması hayırlı oldu BURSA (A.A) - 04.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) katsayı kararıyla ilgili olarak, ''Sınavlarda katsayı farklılığının bütün öğrenciler için eşit noktaya gelmesi Türkiye'ye yapılan hayırlı hizmet olmuştur'' dedi. Arınç, Sınav Dershaneleri'nin dört şubesinin açılışı için Nilüfer şubesinde düzenlenen törende, Türkiye'nin genç nüfusunun çok yüksek olduğunu söyledi. Ülkenin 75 milyon nüfusunun yarısının 35 yaşın altında olduğunu ifade eden Arınç, ''Bunun yarısı da eğitim çağında. Bugün anaokulundan başlayarak üniversite son sınıfa kadar öğrenci seviyesinde 20 milyona yakın gencimiz var. Bu büyük bir servettir'' diye konuştu. YÖK'ün çok önemli bir karar aldığını belirten Arınç, ''Bütün öğrencilerimizin başarı  kazandıkları takdirde eşit olarak tercihte bulunabilecekleri noktasında alınan karar hepimizi sevindirmiştir. Artık sınavlarda katsayı farklılığının bütün öğrenciler için eşit noktaya gelmesi Türkiye'ye yapılan hayırlı hizmet olmuştur. Artık çalışacağız, başaracağız, güçlü olacağız ve inşallah ülkemizin hizmetinde duran gençler olarak Türkiye'ye çok daha büyük katkılar sağlayacağız'' dedi.

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