Katsayıda son nokta

T24 - Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün 17 Mart 2010'da aldığı yeni katsayı kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Anadolu öğretmen lisesi son sınıf öğrencisi olan davacı tarafından, Yüksek Öğretim Genel Kurulunun 17 Mart 2010 gün ve 270 sayılı kararının 1'inci ve 2'nci maddelerinin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açılmıştı. bu kararla tercih yapan adayların ortaöğretim başarı puanı 0.15, alan dışında tercih yapacak adayların puanı ise 0.12 ile çarpılacak. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan düzenlemenin istedikleri şekilde kabul edildiğini belirterek, "Çok mutluyum" dedi.





Danıştay 8. Dairesi, yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle reddetti.





Dairenin kararında, ''Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim mezunlarının aynı alanda bir yükseköğretime yerleştirilmesinde ek katsayı uygulaması 2547 sayılı yasanın 45. maddesinde yer alan kuraldan kaynaklanmakta olup, açıklanan sınav sistemi değişikliği nedeniyle yeni bir katsayının belirlenmesinde hukuka aykırı bir yön bulunmamıştır'' denildi.





Kararda, bir başka anlatımla ''düzenleyici işlemlerin, yargı kararlarında da belirlendiği üzere maddi olay ve hukuk düzenindeki değişikliğe bağlı olarak değiştirilmesinin mümkün olduğu ve bu nedenle kazanılmış hakka dönüşme olanağı bulunmadığı'' belirtildi.





Katsayı kesinleşti





Danıştay’ın bu kararıyla katsayı konusundaki karmaşa da sona ermiş oldu.





Buna göre alan içinde tercih yapan adayların ortaöğretim başarı puanı 0.15, alan dışında tercih yapacak adayların puanı ise 0.12 ile çarpılacak.







Özcan: YÖK'ün itirazı reddedilmedi, çok mutluyum







YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Danıştay 8. Dairesi'nin, YÖK'ün 17 Mart 2010'da aldığı yeni katsayı kararının yürütmesinin durdurulması istemini reddetmesiyle ilgili ''YÖK'ün kararını iptal etmedi. Yapılan itirazı iptal etti. Yani bizim istediğimiz şekilde düzenlemeyi kabul etti. Çok mutluyum'' dedi.

