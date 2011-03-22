-KATSAV TEMYİZE GİDİYOR TEL AVİV (A.A) - 22.08.2011 - Eski İsrail Cumhurbaşkanı Moşe Katsav (65), hakkında kesinleşen iki ayrı tecavüz ve cinsel taciz suçları nedeniyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Katsav'ın 2 yıl şartlı hapis cezasının yanı sıra tazminat ödemesine de hükmetti. Katsav'ın avukatları, temyiz için Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını belirterek, hapis cezasının uygulanmasının, Yüksek Mahkeme kararı sonrasına bırakılmasını istediler. Tel Aviv Bölge Mahkemesi, bugün Katsav davasının sonucunu açıkladı. Sabah başlayan duruşmada mahkemenin ikisi bayan 3 yargıcı, Katsav ve avukatları ile bazı aile mensuplarının da hazır bulunduğu salonda cezayı açıkladı. Yargıç George Karra, yasaya göre tecavüzün çok ağır bir suç olduğunu söyledi. Katsav'ın, toplumsal bir görevi yerine getirdiği süre zarfında bu suçları işlediğine değinen Yargıç Karra, "Kimse yasaların üzerinde değildir. Unutmamamız lazım ki, (eski) Cumhurbaşkanı bu olayda kurban değildir" diye konuştu. Karra, bu sözlerinin ardından Katsav'a 7 yıl hapis cezası verildiğini duyurdu. Katsav'a ayrıca şartlı 2 yıl hapis cezası daha verilirken, Turizm Bakanlığı'nda çalışan "A" rumuzlu kadına 100 bin Şekel (yaklaşık 28.300 dolar), Cumhurbaşkanlığında çalışan "L" rumuzlu kadına 25 bin Şekel (yaklaşık 7 bin dolar) tazminat ödenmesine hükmedildi. Katsav, cezanın açıklanmasından sonra mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek "Bu kadınlar yalan söyledi" diye bağırdı. -KATSAV TEMYİZE BAŞVURACAK- Bu arada, avukatlar cezanın ertelenmesini talep ettiler. Katsav'ın avukatları, temyiz için Yüksek Mahkeme'ye başvuracaklarını belirterek, hapis cezasının uygulanmasının, Yüksek Mahkeme kararı sonrasına bırakılmasını istediler. Katsav'ın kararı temyiz için 45 gün süresi bulunuyor, ancak temyize gitmek hapis cezasının uygulanması için bir engel teşkil etmiyor. Moşe Katsav'ın avukatı ayrıca, "Bu davada ne delil vardı ne de görgü tanıkları... Ortada somut bir kanıt yoktu. Siz adamı neredeyse cinayetle suçladınız" diyerek, verilen cezanın çok ağır olduğu gerekçesiyle hakimleri eleştirdi. Mahkeme salonun dışında kararı bekleyen kadın dernekleri üyeleri ise Katsav aleyhine sloganlar attı, pankartlar taşıdı. Televizyonlarda yapılan yorumlarda, Katsav'ın işlediği tecavüz suçunun ciddi bir suç olduğu, ancak eski Cumhurbaşkanının "toplumsal bir lince kurban gittiği" dile getirildi ve "cezanın en büyüğü bu" denildi.