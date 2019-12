Katrinazedeler Chavez'e umut bağladı

ABD'nin New Orleans eyaletini 2005 yılında vuran ve 2 binden fazla kişinin ölümüne neden olan Katrina Kasırgası'ndan kurtulan afetzedelerin bir kısmı, George W. Bush yönetiminin kendilerini yeterince dikkate almadığını belirterek, yardım etmesi için Bush'un 'baş düşmanlarından' Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'e çağrıda bulundu.



New Orleans Afetzede Konseyi'nden İsmail Muhammed, daha önce 3 kez destek almak için geldikleri Venezuela'dan, bu kez evler yeniden yapılırken, 50 kişinin barınabileceği bir merkezin inşası için 45 bin dolar yardım alabilme umudunda olduklarını söyledi.



'İsterlerse propaganda aracı yapsınlar'



Muhammed, topluluklarının, Venezuela hükümetinin bunu siyasal propaganda amacıyla kullanacağını bildiklerini, fakat bunun kendilerini için önemli olmadığını bildirdi. Venezuela Kongre Üyesi Francisco Torrealba da afetzedelerin istekleriyle ilgili olarak, hükümetinin bu fonları sağlamaya çalıştığını kaydetti.



New Yorklulara ucuza akaryakıt götürmüştü



Venezuela'nın sosyalist lideri Chavez, gerek ulusallaştırma politikaları, gerek yoksulları toprak sahibi yapacak girişimleri, gerekse 'Kuzey İmparatorluğu' dediği ABD'ye yönelik muhalefetiyle, Güney Amerika'nın bir numaralı muhalif sesi oldu. Dünyanın önde gelen petrol üreticilerinden olan Venezuela, New York'ta ısınma sorunu çeken yoksul Amerikalılara çok ucuza benzin de satarak Bush'u yine kızdırmıştı. (Tempo24)