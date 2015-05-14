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Dünya

Katolik olarak yetiştirilip Kabala felsefesi ve Budizm'e merak saran Lindsay Lohan, İslam'ı mı seçecek?

Hollwood yıldızı elinde Kur'an-ı Kerim ile görüntülendi

14 Mayıs 2015 15:27

Yakın geçmişinde alkol ve madde bağımlılığından kaynaklı sağlık problemleri yaşayan, hapis yatan, rehabilitasyon gören Hollywood yıldızı Lindsay Lohan, önceki gün elinde Kur'an-ı Kerim'le görüntülendi. Lohan'ın bu görüntüsü "İslam'ı mı seçecek" yorumlarına yol açtı.

Sosyal hizmet cezasına çarptırılan 28 yaşındaki Lohan, cezasının ilk gününde New York, Brooklyn'de elinde Kur'an'ın İngilizce mealiyle objektiflere takıldı. Hıristiyan Katolik bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen ve büyüyen Lohan daha sonra farklı dinsel inanışlara yönelmişti. Bir dönem Kabala tarikatına yönelen Lohan 2012 yılında da Courtney Love'ın Budist grubuna katılmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, bir süre Londra'da yaşayan Lindsay Lohan, son dönemde alkol ve uyuşturucudan da uzak duruyordu. Lohan, Instagram sayfasında da Kur'an'dan ayetler paylaşmıştı.

Lindsay Lohan'ın Instagram hesabından paylaştığı resim:

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