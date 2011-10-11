-Katolik kilisesinden "daha çok çocuk yapın" çağrısı YENİ DELHİ (A.A) - 11.10.2011 - Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde Katolik kilisesi, üyelerine "daha çok çocuk yapın" çağrısında bulundu. Kilise, geniş ailelerin çocuklarının eğitim ve sağlık giderlerini karşılamayı ve hatta üstüne para vermeyi önerdi. Kerala'da uzun süredir en büyük ve önemli azınlık durumunda bulunan Katoliklerin nüfusunun hızla düştüğü kaydedildi. Hindistan, 1,2 milyarı aşan nüfusuyla Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi durumunda bulunuyor.