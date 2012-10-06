Kato Dağı'nda yeni bir bitki türü bulundu: Şırnak soğanı

Hakkari ve Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfü Behçet ve Hakkari Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mustafa Rüstemoğlu tarafından yürütülen bir araştırma sonucu yeni bir bitki türü tespit edildi. Hakkari ile Şırnak illeri sınırlarındaki Kato Dağı’nda tespit edilen bitkiye ’Şırnak Soğanı’ adı verildi.

4 yıldır aynı bölgede araştırmalarını yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Behçet şöyle dedi:

"Bilim dünyasına yeni bir bitki türü kazandırdık. Şırnak Soğanı adını verdiğimiz bitkinin nesli tükenmek üzere. Çünkü bitkinin yetiştiği bölgeler erezyona maruz kalırken, aşırı otlatma ve otların hayvanların kışın beslenmesi için erken biçilmesi de bitkiyi tükenme noktasına getirmiş. Bu bitkini korunması için gerekli önlemler alınmalıdır."