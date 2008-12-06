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Kato Dağı’nda -10 derecede operasyon

Kato dağında, -10 derece soğuğa rağmen PKK’lı teröristlerin kış üslenmelerinin önüne geçebilmek için operasyon başlatıldı.

06 Aralık 2008 02:00

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi yakınlarında bulunan Kato dağında, -10 derece soğuğa rağmen PKK’lı teröristlerin kış üslenmelerinin önüne geçebilmek için güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.


Şırnak’ın Irak sınırında bulunan Beytüşşebap İlçesi yakınlarındaki Kato Dağında barınan teröristlerin kış üslenmelerinin önüne geçilmesi ve etkisiz hale getirilmelari amacıyla geniş çaplı operasyon başlatıldı. PKK’nın Irak’tan Türkiye’ye sızmada kullandığı Kato dağında iki gündür süren operasyonlara havadan da destek veriliyor. Sikorsky helikopterleri ile Kato dağının stratejik noktalarına özel eğitimli jandarma komandolar indirilirken, alanı iyi bilen geçici köy korucuları da askerlerle birlikte teröristlerin saklanabilecekleri mağara ve sığınakları arıyor.

Eksi 10 derece dondurucu soğuğa rağmen operasyon devam ederken, köy korucuları ve askerler Kato dağına giden yollarda ise mayın araması yapıyor. Kato dağında PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınaklar ise imha ediliyor. Operasyona havadan destek veren kobra helikopterleri, PKK’lıların gizlenebileceği ihtimaline karşılık Kato dağının derin vadilerini zaman zaman bombalıyor.

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