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Kato Dağı'nda 1 metre karda PKK'lı arıyorlar

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı'nda güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor

01 Şubat 2018 14:00

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarındaki Kato Dağı\'nda güvenlik güçlerinin PKK\'lı teröristlere yönelik operasyonları sürüyor. Kar kalınlığının bir metreyi aştığı bölgede Mehmetçik ile birlikte arazi arama tarama faaliyetlerini yürüten güvenlik korucuları, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na da katılmaya hazır olduklarını söyledi.
Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG\'ye yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı sürdüren Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de örgüte göz açtırmıyor. Güvenlik güçleri, Şırnak\'ın Beytüşşebap ilçesi yakınlarında bulunan, kar kalığınlığının bir metreyi aştığı 2 bin 850 rakımlı Kato Dağı\'nda da didik didik terörist arıyor. Soğuk hava ve zorlu arazi şartlarında yürütülen operasyonda Mehmetçiğe güvenlik korucuları da destek veriyor. Teröristlerin kış üslenmesine karşı bölge, sürekli kontrol altında tutuluyor. Mehmetçik ile birlikte teröristlerin sığınak olarak kullanabileceği mağaraları arayan güvenlik korucuları eli tetikte sürekli gözetleme yapıyor. 
AFRİN\'E GİTMEYE HAZIRIZ
Hakkari ve Şırnak arasında bulunan bölgeyi PKK\'lılardan temizlemeye kararlı olduklarını anlatan güvenlik korucuları, metrelerce kar ve soğuk havanın kendilerini yıldırmadığını belirterek, Suriye\'nin Afrin kenti ile Kuzey Irak\'ta PKK\'lı teröristlerin kamplarının bulunduğu Kandil ve Zap bölgelerine gitmeye hazır olduklarını söyledi.

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