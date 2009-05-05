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Katliamın failleri yakalandı

Mardin'de düğün evine uzun namlulu silahlarla baskın yaparak 44 kişinin katledilmesi olayının failleri yakalandı.

05 Mayıs 2009 03:00

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge Köyü'nde dün akşam düğün evine uzun namlulu silahlarla baskın yaparak 44 kişiyi öldürülmesiyle ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; olaydan sonra katliama sahne olan Bilge Köyü'nde geniş önlem alan jandarma, çevrede operasyon başlattı. Gece boyu süren operasyonda saldırıyı gerçekleştiren kişiler, silahlarıyla birlikte ele geçirildi. Bu kişilerin sorgusu devam ediyor.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, dün akşam da saldırıda ölen 44 kişiden 6'sının çocuk, 16'sının kadın olduğunu açıkladı. Bakan Atalay, nişan yapılan evde ölenlerin büyük bölümü ile yakalanan zanlıların aynı soyadını taşıdığını, olayın köyde aileler arasındaki husumetten kaynaklandığının sanıldığını söyledi.

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