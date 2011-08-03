-KATLİAMI ÖZEL BİRİM SORUŞTURACAK OSLO (A.A) - 03.08.2011 - Norveç'te 77 kişinin öldürüldüğü çifte saldırının soruşturması için, başkent Oslo'da polisin özel birim kurduğu bildirildi. Katliam davasının tek sanığı olan aşırı sağcı Anders Behring Breivik, Oslo'daki bombalı saldırıyı düzenlediğini ve Utöya adasında İşçi Partisi'nin gençlik kampında silahlı katliam yaptığını itiraf ederken, Breivik'in saldırılar için mali kaynağı nasıl bulduğu ve kiminle temas halinde olduğu şeklinde henüz yanıtlanmamış çok sayıda soru bulunuyor. Polis yetkilisi, özellikle Breivik'in açtığı bir banka hesabının bulunup bulunmadığının incelendiğini kaydetti. Breivik, Avrupa genelinde hücreleri bulunan İslam karşıtı bir örgütten olduğu yolunda ifadeler kullanmıştı.