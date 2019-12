'Katliamı durdurun!'

T24 -

'10 bin kaçak avcıyı durdurun!'

Temugen çağrısında Malta'nın, 2004 yılında Avrupa Birliği’ne dahil olmuş Akdeniz’in ortasında 400 bin nüfuslu küçük bir ülke olduğunu belirterek, çağrısını şöyle sürdürüyor:"Bu ufak ada devleti, coğrafi konumu nedeniyle Afrika ve Avrupa kıtaları arasındaki kuş göçü açısından büyük önem taşımaktadır. Her yıl 170 den fazla kuş türü (Herons, raptors, waders etc) Akdeniz üzerinde göç ederken bu ufak takım adalara, yolculuklarına devam etmeden önce biraz olsun dinlenmek ve besin bulmak için uğrarlar.Ancak koruma altındaki bu türler Malta’nın 10 binden fazla avcısına kurban düşmektedir. Her yıl ilkbahar ve sonbahar’da binlerce koruma altındaki kuş Malta’nın kaçak avcıları tarafından öldürülmektedir.Bu katliami durdurmak amacıyla son bir kaç yıldır BirdLife Malta, Avrupa çapında büyük bir kampanya yürütmekte. Bu çalışmanın bir parçası olarak Malta Başbakanı Lawrence Gonzi’ye hitaben başlatılan uluslararası imza kampanyasına katılmak için http://www.birdlifemalta.org/petition/sign/ linkine tıklayın ve sizde mesajınızı Dr Gonzi’ye iletin."