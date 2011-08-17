-Katliamdan futbol sayesinde kurtulmuş BURSA (A.A) - 17.08.2011 - Bursaspor'un ''imparator'' lakaplı efsane futbolcularından ve teknik direktörlerinden olan ve memleketi Bosna Hersek'te hayatını kaybeden Nejat Biyediç'in, 1990'lı yılların başında, başarılarla dolu futbol yaşantısı sayesinde hayatta kaldığı ortaya çıktı. Bursaspor TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Gerçeksi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te doğup büyüyen sonra yolu Bursa ile kesişen Biyediç'in önce futbolcu, ardından da teknik direktör olarak kendisini Bursaspor camiasına sevdirmeyi başardığını söyledi. Biyediç'in Bursa'ya ve Bursaspor'a gerçekten gönül verdiğini, 25 yıl bu kentten ve camiadan kopamadığını ifade eden Gerçeksi, Boşnak asıllı çalıştırıcının hasta olduğu dönemde dahi Türk futboluna yeni yıldızlar yetiştirmek adına Bursa'da futbol okulu açtığını belirtti. Gerçeksi, Biyediç gibi gerçek bir spor adamını, gerçek bir Bursaspor sevdalısını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını dile getirirken, ''Nejat Biyediç çok iyi bir futbolcu ve çok iyi bir futbol adamıydı. En önemlisi de sağlam karakterli çok iyi bir insandı. Bursaspor'a çok önemli hizmetleri olmuştur. Her ihtiyaç duyulduğunda Bursaspor'un yardımına koşmuştur'' dedi. Biyediç'in, Bursaspor'un kurulduğu yıllarda en fazla göreve çağrılan teknik direktörü Muhtar Tucaltan gibi olduğunu vurgulayan Gerçeksi, ''Biyediç 3 kez göreve davet edilmiştir. Georghe Hagi ile başlanan ve küme düştüğümüz sezonda da Biyediç göreve çağrıldı. Çok başarılı sonuçlar alındı ama yeterli olmadı. Nejat Biyediç hiç kovulmamıştır. Kovulmayı bekleyip de Bursaspor'dan tazminat alma gibi bir düşünce hiç taşımamıştır'' diye konuştu. Gerçeksi, lösemi hastalığına 2007'de yakalanan ve son 4 yılda hastalığa çok ciddi anlamda direnen Biyediç'in son dönemlerinde dahi Bursa'dan ayrılmadığını, ''iyileşti'' diye düşünürken, tatil yapmak ve baba evini görmek için gittiği Bosna Hersek'in Mostar kentinden gelen ölüm haberiyle yıkıldıklarını belirtti. Biyediç'in her zaman güçlü ve mücadeleci bir yapıya sahip olduğunu anlatan Gerçeksi, ölüm haberinin kendilerini gerçekten çok üzdüğünü ifade ederek, ''O Bosna Hersek'te doğup büyümüş ama gerçek bir Bursasporlu idi. Yaşamı da hep mücadeleyle doluydu ama futbol onun için yaşam biçimiydi'' dedi. Gerçeksi, Biyediç ve ailesinin Bosna Savaşı sırasında ölümden son anda kurtuldukları ilginç olayı ise şöyle anlattı: ''Bosna Savaşı sırasında Sırp milisler, Biyediç'in evini basıyor. Tam o ve ailesi kurşuna dizilecekken eve gelen milislerin komutanı, Biyediç'in eski Yugoslavya Ümit Milli Takımı'ndan samimi arkadaşı çıkıyor. Arkadaşı onu ve ailesini öldürmeden evden ayrılıyor. Aslında bu çok şaşılacak bir durum değil. Biyediç, sevecen, sıcakkanlı, ortama kolay uyum sağlayan bir yapıya sahipti.''