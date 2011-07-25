-KATLİAMDA "DOMDOM" KULLANMIŞ HONEFOSS/OSLO (A.A) - 24.07.2011 - Norveç'in Utöya adasında İşçi Partisi'nin kampına katılan gençlerden 86'sını katleden saldırganın, vücudun içinde parçalanmak üzere tasarlanmış, en ağır yaralara yol açan dom dom kurşunu kullandığı bildirildi. Kamptaki katliamda yaralananların kaldırıldığı Ringriket Hastanesinin baş cerrahı Dr. Colin Poole, cerrahların 16 yaralıya müdahalesinde, yaralıların vücutlarında ufak kurşun parçaları bulduğunu, dış yaraların alışılmadık biçimde ufak ve hafif olduğunu belirterek, ''Bu mermilerin çok vücudun içinde patladığını, merminin bütün enerjisinin dokunun içinde biriktiğini ve çok büyük iç hasara yol açtığını'' vurguladı. Gözaltındaki, aşırı sağcı ve dinci olduğu belirtilen Norveçli zanlı Anders Behring Breivik, adadaki katliamla saatler önce Oslo'da düzenlenen 7 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan da sorumlu tutuluyor. Öte yandan Norveç polisi, toplam 93 kişinin öldüğü iki saldırının ardından hiçbir yabancı ülkeden ayrı bir polis soruşturması yürütülmesini istemediklerini bildirdi.