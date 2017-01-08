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Katliamcının Reina'daki saldırı anına ilişkin görüntüleri ortaya çıktı

Teröristin çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından tekmelendiği görülüyor

08 Ocak 2017 10:10

Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’deki eğlence mekânı Reina’da 39 kişiyi katlettikten sonra kayıplara karışan katliamcının saldırı anı görüntüleri ortaya çıktı. Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, teröristin çıkmadan hemen önce bir kişi tarafından tekmelendiği görülüyor.

 

01.20’de panik

 

DEAŞ’lı teröristin saat 01.20’deki saldırısıyla birlikte Reina’da eğlenenler panik halinde kaçışmaya başlıyor.

Kaçan bazı kişilerin yere düşenlerin üzerinden geçtiği, bazılarının da vurulan arkadaşlarını sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Tarıyor, tarıyor

 

Yılbaşı gecesi eğlence mekânındaki dehşet yaklaşık 5 dakika sürüyor. Korku dolu anlar yaşayan bazı kişiler bulundukları yerde masa ve koltuklarına altına saklanmaya çalışıyor.

Bazı kişilerin de birbirlerine sarıldığı, birbirlerini korumaya çalıştığı görülüyor.

 

Beresini çıkarıyor

 

Eğlence mekânında 39 kişiyi katleden terörist, saat 01.26’da üzerindeki montunu ve beresini çıkarıyor.

Ardından da kazağını çıkartan katliamcının üzerinde sadece gömlek ve pantolonu kalıyor. Yerdekilerin yanından geçiyor, bir müddet sonra dönüyor.

 

Eğilip yaklaşıyor

 

Elinde geçici körlüğe ve işitme kaybına yol açan ‘flashbang’ türü patlayıcı tutan saldırgan saat 01.27’de yerde saklanmaya çalışan bir grubun yanına yaklaşıyor. Bu sırada grubun içindeki bir erkek, kendisine yaklaşan ve üzerine eğilen teröriste birkaç tekme atıyor.

 

Elini yaralıyor

 

Saldırgan tekmeyi yiyince geriye doğru savruluyor ve elindeki ‘flashbang’ patlıyor. Terörist, patlamanın etkisiyle yerde 10-15 saniye hareketsiz kalıyor. Elinden yaralanan terörist, kendisine gelir gelmez ise birçok kişiyi katlettiği kulüpten çıkıyor.

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