Katliama '8372 Çift Ayakkabı’

T24- Dünyanın gözü önünde 16 yıl önce Srebrenica'da yaşanan katliamda hayatını kaybedenler, ‘8372 Çift Ayakkabı’ projesi ile aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve sanatçı Sezen Aksu'nun da verdiği kullanılmış ayakkabılar ile Taksim'de anıldı.



Mustafa Özdabak'ın Radikal'de yayımlanan (9 Temmuz 2011) haberi şöyle:











Türkiye’de yaşayan veya okuyan Boşnaklar tarafından Taksim Gezi Parkı’nda gerçekleştirilen ‘8372 Çift Ayakkabı’ projesi iki gün sürecek. Türkiye’den verilen destekten mutlu oldukları söyleyen projenin mimarı, ODTÜ Yüksek Lisans Öğrencisi Enisa Begiç, "4 hafta önce duyuru yaptık. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Sezen Aksu, Fenerbahçe Basketbol Takımı oyuncuları da ayakkabı gönderdi. Türkiye’nin 30 şehrinden kullanılmış ayakkabıları topladık. Kitle iletişim araçları ile yaptığımız duyurular sonucu, kargo ile Azerbaycan, Almanya ve Makedonya’dan da ayakkabı gönderdiler" dedi.

İki gün sürecek etkinlikte Srebrenica’yı anacaklarını ve adalet arayışlarını sürdüreceklerini söyleyen Enisa Begiç şunları söyledi:

"Srebrenica tüm dünya politikası için bir utançtı ve öyle kalacak. 2’inci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler’in tek amacı ‘Bir daha asla’ idi. Fakat Kamboçya, Ruanda ve şimdi Srebrenica da acı olaylar tekrarlandı. Size hatırlatmak isterim ki güçlünün zayıfı yendiği ve zayıfı koruyabilecek kimsenin olmadığı bir yerlerde, hala olaylar olmaya devam etmekte. Bizler geç olmadan, Birleşmiş Milletler’in yaptığı hataları düzeltmesini istiyoruz. Amacımız BM’yi protesto etmek değil. Hangi amaçla yola çıktıklarını hatırlatmak. Dünya ve herkes için barış. Türkiye, ABD ve AB’nin 11 Temmuz gününü soykırım olarak tanımlayabildikleri için oldukça minnettarız. Tüm ülkeleri, Srebrenica gibi acıların tekrar yaşatılmaması ve yaşanmamasına davet ediyoruz."

Srebrenica için yazdığı şarkıyı okuyan sanatçı Haluk Levent de "Srebrenica’da, Bosna’da insanlar sadece gaz odalarında öldürülmedi. Sadece kurşunlanarak da öldürülmedi. Hayatları boyunca unutamayacakları bir şekilde, dostlarının, kardeşlerinin, eşlerinin önünde, paramparça edilerek, tecavüz edilerek öldürüldü. Ölümleri anlatılamayacak şekilde öldürüldü. Bu nedenle Srebrenica katliamının unutulmaması gerektiğini söylüyorum. Dünyanın, hatta yüzyılın en büyük katliamı. Hitler’in katliamından çok daha büyük, çok daha acı" dedi.



Ayakkabılar, Birleşmiş Milletler’in İngilizce yazılışı United Nations’in kısaltılmışı ‘UN’ harfleri ile birlikte sergileniyor.

