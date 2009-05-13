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Yaşam

Katliam köyünde DTP tartışması

Mardin’de katliam yaşanan köyde inceleme yapan Meclis heyetine Alman bir danışman “Neden aranızda DTP’li yok” diye sorunca tartışma çıktı.

13 Mayıs 2009 03:00

Mardin’de katliam yaşanan köyde inceleme yapan Meclis heyetine Alman bir danışman “Neden aranızda DTP’li yok” diye sorunca tartışma çıktı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon 4 Mayıs'ta 44 kişinin katledildiği Mardin'in Mazıdağ İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında köyde bulunan bir Alman danışman heyettekilere, ``Aranızda neden DTP'li yok?'' diye sorunca MHP Milletvekili Mehmet Ekici, ``Burası siyaset yeri değil matem yeridir'' diyerek danışmana çıkıştı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon 4 Mayıs'ta 44 kişinin katledildiği Mardin'in Mazıdağ İlçesi'ne bağlı Bilge Köyü'nde incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında köyde bulunan bir Alman danışman heyettekilere, ``Aranızda neden DTP'li yok?'' diye sorunca MHP Milletvekili Mehmet Ekici, ``Burası siyaset yeri değil matem yeridir'' diyerek danışmana çıkıştı.

Bilge Köyü'ne gelen heyet önce olayda yaşamını yitirenler için dua etti. Heyet Başkanı Prof. Dr. Zafer Üskül, köye insan hakları sorununu incelemek üzere geldiklerini belirterek şunları söyledi:

``Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, kalanlara da başsağlığı diliyorum. Gerçekten büyük bir vahşet yaşandı. Ama küçük de olsa bir teselimiz zanlıların yakalanmış olmasıdır. Adaletin gerçekleşmesini hep birlikte bekleyeceğiz. Hiçbirimiz adaleti gerçekleştirmek üzere girişimde bulunmayalım. Devletin yargısı gereğini yapacaktır. Geride kalanlara güzel bir gelecek sağlamak için hepimize iş düşüyor. Özellikle çocuklara iyi bir gelecek hazırlamak birey olarak hepimizin görevidir.''

MHP milletvekili sinirlendi

Heyet olayda yakınlarını kaybedenler için kurulan taziye çadırına giderken, Alman Milletvekili Nurman Paecye'nin köyde bulunan danışmanı Martin Dolser, ``Aranızda neden DTP'li milletvekili yer almıyor?'' diye Almanca sordu. Bu soru üzerine Alman danışmana cevap veren MHP Milletvekili Mehmet Ekici, ``Burası siyaset yeri değil matem yeridir. Bizimle görüşmek istiyorsanız yarın Mardin'de görüşürsünüz. Sorduğunuz sorular siyasi sorulardır. Yeri burası değil'' diyerek çıkıştı.

TBMM heyeti daha sonra hazırlanan çadırda köyün ileri gelenleriyle basına kapalı görüşme yaptı. Heyetin olayın gerçekleştiği evde de incelemelerde bulunacağı belirtildi.

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