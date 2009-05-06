Katliam için taziye çadırları kuruldu

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde evlerden kadınların ağıtları ve feryatları yükseliyor.



Mazıdağı'nın Bilge köyünde önceki akşam nişan töreni yapılan eve düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren 44 kişiden köyde toprağa verilen 39'u için 3 adet taziye çadırı kuruldu.



Çevre köylerden gelen erkek ziyaretçiler, taziye çadırında ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileğinde bulunuyor. Mazıdağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik gerekçesiyle köy yolunda iki ayrı yerde oluşturduğu arama noktasını kaldırdı, basın mensuplarının köyün içine girişine de izin verildi.



Öte yandan, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla tutuklanan 8 kişinin aileleri de evlerinden çıkmazken, jandarma ekipleri, olası durumlara karşı bu evlerin önündeki güvenlik önlemini sürdürüyor.



Sabahın erken saatlerinden itibaren saldırıda hayatını kaybeden 39 kişinin toprağa verildiği mezarlığa gelen kadınlar, yakınlarının mezarı başından ayrılıyor. Burada fenalaşan kadınlara Mardin Sağlık Müdürlüğünce gönderilen ambulanslarda yer alan sağlık ekipleri müdahalede bulunuyor.



Çocuklar yürekleri dağlıyor



Bilge köyü sakinleri, saldırı nedeniyle köydeki 40'a yakın çocuğun yetim ve öksüz kaldığını bildirdi.



Köyde, aralarında babası Kenan Çelebi, amcası Murat Çelebi, dedesi Mehdi Çelebi ile kuzeni Abdullah Çelebi'yi kaybeden 5 yaşındaki Melez Çelebi (5) ve kardeşi Elif Çelebi, yaşananlardan uzak şekilde kırlarda papatya toplaması görenleri duygulandırıyor. Yine aralarında yakınlarını kaybedenlerin de bulunduğu çocukların köyde yaşananlara aldırmadan top oynadıkları görüldü.



Köy okulu tatil



Mardin Milli Eğitim Müdürü Hasan Dal, AA muhabirine, köyde yaşanan olayın ardından 22'si kız toplam 40 öğrencinin öğrenim gördüğü Bilge Köyü İlköğretim Okulunda eğitime 11 Mayısa kadar ara verildiğini belirterek, "Zaten 6, 7 ve 8. sınıflar taşımalı eğitim kapsamında Sultan köyüne götürülüyordu. Bilge Köyünde pazartesi günü eğitime yeniden başlanmasını planlıyoruz. Ancak, köydeki gelişmelere göre eğitime verilen ara uzatılabilir" dedi.

