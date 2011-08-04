-KATLİAM GİBİ SOYGUN LAGOS (A.A) - 03.08.2011 - Nijerya'da 14 otobüs yolcusu, soyguncular tarafından öldürüldü. Kogi Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların Lagos'tan Abuja'ya giden bir yolcu otobüsünü gece işlek olan otoyolda durdurduğu, yolcuların yola yatırıldığı ve soygundan sonra yolcuların üzerinden bir otobüsün geçirilmesi sonucunda 14 kişinin ezilerek öldüğü bildirildi. Otobüs şoförünün soygunculardan kaçarak en yakın karakola giderek olayı haber verdiğini ifade eden Okasanmi, kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal etmesi üzerine ayaklarından yaralanan bir kişinin kurtarıldığını ama eşi ve çocuğunun öldüğünü belirtti. Okasanmi, otobüste bulunan diğer 30 yolcudan haber alınamadığı, başka otobüsler ile yollarına devam ettiklerinin sanıldığını kaydetti. Nijerya Federal Yol Güvenliği Gücü Sektör Komutanı Sunday Meku, yolcuların üzerinden otobüsünün yanı sıra bir kamyonun da geçtiği yolunda haberler alındığını ama bu bilgileri henüz teyit edemediklerini kaydetti.