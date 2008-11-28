Katliam gibi kurtarma operasyonu

İsrail kurtarma servisi Zaka'nın, yardım için Mumbai'ye gönderdiği ekibe dayandırdığı açıklamasında, "Görünen o ki, rehineler hayatta değiller" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, rehinelerin kimliği ve sayılarıyla ilgili ise bilgi verilmedi. İsrailli bir haham ve eşinin rehineler arasında olduğu sanılıyordu.Hindistan'ın Mumbai kentinde aşırı dinciler tarafından düzenlenen terör saldırılarında ölü sayısı 143 olarak açıklandı.Mumbai Emniyet Müdürü Hasan Gafur, kesin ölü sayısının belirlenmesinin zaman alacağını, bununla birlikte 143 kişinin öldüğünü doğrulayabileceğini kaydetti.Bu arada, Tac Mahal, Oberoi/Trident otelleri ile Yahudi Merkezi'nde kurtarma operasyonlarının devam ettiği de belirtildi.Özel kuvvet askerleri helikopterle Yahudi Merkezi'ne (Neriman Evi) müdahalede bulundu. Bir grup askerin binanın çatısına indiği belirtilen haberde, siyah giyimli askerlerin Hintli mi yoksa İsrailli mi olduğunun anlaşılamadığı kaydedildi.Hindistan finans, ticaret ve kültür kenti Mumbai'ye düzenlenen terör saldırısından komşusu Pakistan'ı sorumlu tutuyor. Hindistan Başbakanı Manmohan Singh'in, Mumbai'deki saldırıları düzenleyen terörist grupların Hindistan'ın “komşularında” yerleşik durumda olduğunu belirterek, dolaylı olarak Pakistan'ı işaret etti.Hindistan'da saldırıya uğrayan Tac Mahal oteline giren komandoların bir odada 12-15 ceset buldu. Komando birliğinin komutanı yaptığı basın toplantısında, "12-15 ceset bulduk" dedi, ancak ayrıntı vermedi.Hindistan ordusunun komandoları ise, Oberoi/Trident Oteli’nde düzenledikleri operasyonda mahsur kalan 39 kişiyi kurtardı.Saldırılar sırasında birçok kişinin odasında saklandığını belirten polis yetkilisi, komandoların oda oda gezerek içeride kalan olup olmadığına baktığını söyledi. Arama operasyonlarında Hintli komandolar otelden 7 yabancı rehineyi çıkardı.Otelden çıkan gruptaki bazı kişilerin elinde, üzerinde Kanada bayrakları bulunan bagajlar olduğu ve basın mensuplarıyla konuşmadan arabalara bindirilerek götürüldükleri görüldü.Oberoi'deki Batılı müşterilerin tamamına yakınını oluşturan havayolu çalışanı, tahliye edildi.Tahliye edilen pek çok havayolu çalışanının otelden bir otobüsle çıkarıldığı sırada üzerlerinde Lufthansa Havayolları ve Fransız Havayolları'na ait üniformalar bulunduğu gözlendi.Üzerindeki Lufthansa Havayolları üniformasının üstünde L. Laurence yazılı bir kadıh havayolu görevlisi otelden çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada "Otelin içinde olanlar kesinlikle iyi değildi. Dışarıya çıktığımız için mutluyuz" diye konuştu.Saldırıya uğrayan Tac Mahal otelinde ise çatışmalar halen devam ediyor.Korgeneral N. Thamburac konuya ilişkin basına yaptığı açıklamada, Tac Mahal otelinde halen en az bir teröristin bulunduğunu ve otele baskın düzenleyen Hintli komandolarla çatıştığını belirtti.Komandolarla çatışan teröristin elinde 1-2 rehinenin bulunabileceğine işaret eden Thamburac, oteldeki müşteriler ve personelin hemen hemen tamamının tahliye edildiğini söyledi. Thamburac, Mumbai kentindeki teröristlerle mücadele operasyonlarının birkaç saat içinde tamamlanacağını sözlerine ekledi.