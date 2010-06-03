Katliam birliğine övgü ziyareti

T24 - Özgürlük Filosu’na kanlı baskını gerçekleştiren Şayetet 13’ün üssünü ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, askerlere ‘Yapmanız gereken şeyi yaptınız’ dedi.



Gazze Şeridi’ne yardım malzemesi taşıyan “Özgürlük Filosu”na düzenlenen kanlı baskın nedeniyle dünyanın tepkisini çeken, kendi ülkesinde de başarısız bir operasyon yürütmekle suçlanan İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, baskını gerçekleştiren komandoları övdü ve “Ortadoğu’da zayıflara merhamet edilmez” dedi. Barak dün, Genelkurmay Başkanı Gabi Aşkenazi ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Eliezer Marom’la birlikte, gemiye baskın düzenleyen “Şayetet 13” komandolarının Atlit’teki üssünü ziyaret etti.





‘Zayıflara merhamet edilmez’



Barak burada yaptığı konuşmada, “İsrail hükümeti adına size teşekkür etmeye geldim” dedi. Barak, komandoların operasyon sırasında zor bir durumda kaldığını vurgulayarak, “Görevinizi tamamladınız ve filonun Gazze’ye ulaşmasını engellediniz” diye konuştu. Barak, elit birliğe “yapmanız gereken şeyi yaptıklarını” da söyledi.



Savunma Bakanı ayrıca, “Şunu hiç unutmamalıyız, biz Kuzey Amerika’da ya da Batı Avrupa’da değiliz, Ortadoğu’da yaşıyoruz. Burada zayıflara merhamet edilmez ve kendini savunmayanların ikinci şansı olmaz. Siz kendi hayatlarınız için savaşıyordunuz. Bunu gördüm ve komutanlarınızdan da bunu duydum” dedi. Barak yine de olayla ilgili bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.





Şayetet 13



“Özgürlük Filosu”na düzenlenen operasyonla dünyanın tanıdığı İsrailli elit komando birliği “Şayetet 13” (S’13), İngiliz mandası dönemindeki Yahudi direnişçilerin gayri resmi ordusu “Haganah”ın üyelerinden Yohai Ben-Nun tarafından 1949’da kuruldu. Resmi varlığı 1960’ta açıklanan Şayetet 13’ün uzmanlık alanları arasında denizden karaya çıkarma, suikast, terörle mücadele, sabotaj, denizde istihbarat toplama ve denizde rehine kurtarma operasyonları gösteriliyor. Şayetet 13’ün düzenlediği operasyonlar arasında, Münih Olimpiyatları’nda İsrailli sporcuları öldüren Kara Eylül örgütünün 3 üst düzey yetkilisini öldürmek de var.





