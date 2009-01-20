Katledilen Çeçen kızın avukatı da öldürüldü

Çeçenistan’da 2000 yılında Rus askerlerince tecavüz edilerek öldürülen 18 yaşındaki Çeçen kızın avukatlığını yapan Rusya'nın ünlü avukatlarından Stanislav Markelov ile yanında bulunan bir gazeteci, Moskova'da uğradıkları silahlı saldırıda öldü.



Saldırı Rus avukat Stanislav Markelov'un düzenlediği basın toplantısının hemen ardından düzenlendi. Markelov ve yanında bulunan gazeteci Anastasia Baburova toplantının ardından silahlı saldırıya uğradı. Rus polisi saldırgan ya da saldırganların, avukatı yakın mesafeden, başından vurduğunu açıkladı.



Susturuculu silah kullanıldı



Polis, katilin susturucu kullandığına dikkat çekerek, bunun, olayın çok önce planlandığını gösterdiğini belirtti. Saldırıda Markelov'un yanında bulunan Novaya Gaseta gazetesinde serbest muhabir olarak çalışan gazeteci Anastasia Baburova da ağır yaralandı. Baburova kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.



Hüküm giyen albayın salıverilmesine itiraz etmişti



Markelov saldırı öncesinde, Kremlin'in bir kilometre uzağında düzenlediği basın toplantısında, müvekkili 18 yaşındaki Elsa Kungayeva adlı Çeçen kıza tecavüz ederek öldüren ve bu nedenle hüküm giyen Albay Juri Budanov hakkındaki salıverme kararına itiraz edeceğini açıklamıştı.



Askerler sarhoştu



Budanov 2003 yılında yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Dava, Rus yetkililerin Çeçenistan'daki insan hakları ihlalleri konusundaki tavrı nedeniyle kamuoyunda geniş yankı bulmuştu. 18 yaşındaki Çeçen kızın ailesi, sarhoş Rus askerlerinin kızlarını 2000 yılında kaçırarak önce tecevüz ettiğini, ardındansa öldürdüğünü belirtmişti.



Politovskaya'yı da savunmuştu



Silahlı saldırıda ölen Markelov, Rusya'da herkesin yakından tanıdığı bir isim. 34 yaşındaki avukat daha önce de Kremlin'i sert bir şekilde eleştiren ve yine bir suikaste kurban giden gazeteci Anna Politovskaya'nın da avukatlığını yapmıştı.



Markelov Rus yetkilileri, Politovskaya'nın Çeçenistan'da işlediği suçlar yüzünden daha önce mahkum edilen bir polis tarafından öldürüldüğüne ikna etmeye çabalamıştı. Markelov 2004 yılı Nisan ayında Moskova'da bindiği metroda, beş kişi tarafından bilincini kaybedene kadar dövülmüş, yanında bulunan Politovskaya davasıyla ilgili belgeler çalınmıştı.



İnsan hakları savunucularından tepki



İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch, Markelov ve gazeteci Baburov'un öldürülmelerini sert bir dille kınadı. Açıklamada Markelov'un, Çeçenistan'da insan hakları ihlallerine maruz kalan insanların gözünde bir "kahraman" olduğuna dikkat çekildi.



Kremlin'e yönelik eleştirileriyle tanınan Lev Ponomaryov da yaptığı açıklamada, "Rusya'da cesur bir gazeteciye ihtiyacı olanlar önce Politovskaya'yı, cesur bir avukata ihtiyacı olanlarsa önce Markelov'u arardı" diye konuştu.



