-Katır üzerine bomba düzeneği HAKKARİ (A.A) - 29.10.2011 - Hakkari-Van karayolu üzerindeki polis kontrol noktasına yaklaşan bomba yüklü katır, ateş açılarak etkisiz hale getirildi. İl merkezine 7 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu üzerindeki Depin polis kontrol noktasına, üzerinde yük bulunan başı boş bir katırın yaklaştığını gören güvenlik güçleri alarma geçti. Katırın bomba yüklü olma ihtimalini göz önünde bulunan güvenlik güçleri, Hakkari-Van ve Çukurca karayolunu trafiğe kapattı. Daha sonra güvenlik güçleri katırı kontrol noktasına 150 metre kala ateş açarak etkisiz hale getirdi. Sinyal bozucu jammer cihazlarıyla bölgede güvenlik önlemi alan Hakkari Emniyet Müdürlüğü bomba imha uzmanı ekipleri, katırın üzerine yerleştirilen düzeneği fünye ile imha etti. Olay yerinde yapılan incelemede katırın üzerine yerleştirilmiş uzaktan kumandalı bir bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Olay sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı. -''Uzaktan kumandalı A-4 plastik patlayıcı''- Hakkari Valisi Muammer Türker, ''PKK terör örgütü mensuplarınca Depin polis kontrol noktasına, bir katırın üzerine 2 adet tüp ve çivilerle desteklenmiş uzaktan kumandalı A-4 patlayıcı düzeneği ile saldırı girişiminde bulunulacaktı'' dedi. Güvenlik güçlerinin kontrol noktasına yaklaşan bomba yüklü katırı fark ederek etkisiz hale getirdiğini belirten Vali Türker, ''Yapılan incelemelerde katırın üzerine yerleştirilmiş 2 adet tüp ve çivilerle desteklenmiş uzaktan kumandalı A-4 plastik patlayıcı düzeneği tespit edildi'' dedi. Türker, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.