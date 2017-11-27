Katır sırtında akaryakıt taşıyan 3 İranlı kaçakçı yakalandı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekipleri İran sınırında 3 İranlı kaçakçının 59 katırla yurda kaçak yollarla sokmaya çalıştıkları 4 bin litre kaçak motorini ele geçirdi. Olayla ilgili 3 İranlı kaçakçı gözaltına alındı.

Yüksekova 3\'in Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerinin PKK/KCK terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik düzenlenen operasyonlarda kaçakçılara büyük darbe vuruldu. Aynı zamanda Irak ile sınırı bulunan Şemdinli\'nin İran sınır kesiminde katır sırtında yurda kaçak akaryakıt getirmeye çalışan 3 İranlı kaçakçı, jandarmanın keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında yakalandı. 59 katır sırtında yurda sokulan 4 bin litre gümrük kaçağı motorine el konulurken, İranlı 3 kaçakçı gözaltına alındı.



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