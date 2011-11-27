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Dünya

Katiller ordunun deposundan patlayıcı çalmış BERLİN (A.A)

27 Kasım 2011 18:04

-Katiller ordunun deposundan patlayıcı çalmış BERLİN (A.A) - 27.11.2011 - Almanya'da 2000 yılından beri 8 Türk ile 1 Yunanlı'yı ve 1 kadın polisi öldürdüğü ortaya çıkan ve intihar eden Uwe Böhnhardt ile Uwe Mundlos, ayrıca kendilerine yardımcı olan Beate Zschaepe'nin, Alman Silahlı Kuvvetlerinin deposundan 40 kilogram TNT patlayıcısı çaldığı iddia edildi. Bild gazetesinin internet sayfasında yayımlanan habere göre, 1991 yılında ordunun deposundan patlayıcı maddenin çalınmasından yıllar sonra Zschaepe'nin evinin garajında 1,4 kilogram patlayıcı madde bulundu ve tüm aramalara rağmen bombayı imal edenler bulunamadı. Federal Başsavcılığın şimdi, Köln kentinde 2004 yılında patlayarak 22 kişinin yaralanmasına neden olan parça tesirli bombanın bu patlayıcıyla hazırlanıp hazırlanmadığını araştırdığı ve güvenlik makamlarının, patlayıcının geri kalan kısmının hala aşırı sağcı grupların elinde bulunması olasılığından endişe duyduğu kaydedildi. Polise teslim olarak ifade vermeye hazır olan Zschaepe'nin, cinayetlerle doğrudan ilgisi olmadığı tahmin ediliyor.

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